صور.. أعلام مصر وصور الرئيس السيسي تزين شوارع غزة

كيف استقبل السوريون في دمشق إعادة انتخاب الأسد رئيسا للبلاد؟ (صور)

وكالات:

قامت مجموعات شبابية فلسطينية اليوم الأحد، بتزيين مفترقات شوارع غزة بالأعلام والرايات المصرية وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ترحيباً بزيارة وفد المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، احتفاء بالدور الذي لعبته مصر خلال الأيام الأخيرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بعد 11 يوما من التصعيد.

وقامت مصر بإجراء اتصالات مكثفة مع أطراف مختلفة لإعادة العمل بالهدنة التي كانت قائمة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس والتي لعبت القاهرة دورا أساسيا في إرسائها وتجديدها مرة بعد مرة.

تقود مصر جهود تثبيت التهدئة، حيث زار وفدان أمنيان مصريان الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وسعى الوفدان لمطالبة الجانبين بالالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس السيسي دعمـه للقيـادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن". واشار السيسى- خلال رسالته التى بعث بها لـ" أبو مازن" وسلمها له اللواء عباس كامل خلال استقباله له اليوم- إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وفي إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإسرائيلي جابي اشكنازي، حسبما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووصل وزير خارجية إسرائيل على رأس وفد إلى القاهرة صباح اليوم قادما من تل أبيب فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات هى الأولى لوزير خارجية إسرائيل لمصر منذ 13 عاما، على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية من طراز بوينج 737 وقادمة من تل أبيب في رحلة رقم 411 .

ويعد هبوط طائرة العال بمطار القاهرة الأول منذ توقف رحلات العال إلى مصر عام 2012 ، حيث استقل كبار المسؤولين الإسرائيليين طائرات خاصة صغيرة الطراز للوصول إلى مصر خلال تلك الفترة.

وكانت تسيبي ليفنى وزيرة خارجية إسرائيل السابقة آخر وزيرة خارجية إسرائيلية تقوم بزيارة لمصر في عام 2008.