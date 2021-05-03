السعودية : 13 حالة وفاة و953 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6992.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 953 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 420 ألفا و301.

كما لفتت إلى تسجيل 1038 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 403 ألف و702.