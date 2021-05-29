إصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة "ميامي" الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت شرطة مدينة ميامي الأمريكية، اليوم السبت، إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص جراء إطلاق نار شهدته المدينة الواقعة بولاية فلوريدا .

وقالت المتحدثة باسم شرطة ميامي كيارا ديلفا، في تصريحات إعلامية لها أوردتها صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني": إنه تم إخطار جهاز الشرطة بالمدينة من خلال نظام الكشف عن الطلقات النارية بإطلاق النار الذي وقع في حي واينوود، وهو مكان سياحي شهير.

وأوضحت ديلفا أنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدت عدة أشخاص مصابين بأعيرة نارية.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن بعض الجرحى قد نقلوا أنفسهم بالفعل إلى مستشفيات المدينة، مٌبينة أن الحالة الصحية للجرحى والمصابين لم تتضح على الفور.

كما أكدت شرطة المدينة لوسائل الإعلام أن التحقيقات لا زالت جارية، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول وجود مشتبه به أو وضع أي شخص رهن الاعتقال.