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الهند تسجل 173921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3563 حالة وفاة

08:07 ص السبت 29 مايو 2021
الهند تسجل 173921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3563 حالة وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 173921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة إصابات يومية خلال 46 يوما مع استمرار الإصابات في التراجع.

وظلت حصيلة الوفيات اليومية فوق حاجز 3 آلاف وفاة، حيث تم تسجيل 3563 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الهند إلى 27 مليونا و719431 إصابة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 318821 وفاة، وفقا لـموقع "وورلد ميتر" للإحصاءات.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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