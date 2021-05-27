السعودية تعلن عودة الفعاليات الترفيهية بشرط الحصول على لقاح كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، اليوم الخميس، عودة الفعاليات الترفيهية وفقا للبروتوكولات الصحية الخاصة والتي توقفت في سابق بسبب جائحة كورونا.

وقالت الهيئة، حسبما ذكرت قناة السعودية الاخبارية، أنه يشترط التحصين بلقاح فيروس كورونا لدخول الفعاليات الترفيهية، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة لكبح انتشار الوباء.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الحضور في الفعاليات بالأماكن المفتوحة ستقتصر على 40% فقط، مشيرة إلى أن بيع التذاكر سيكون إلكترونيا لجميع الفعاليات.