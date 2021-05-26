وزير الخارجية الأمريكي: مصر شريك حقيقي وفعّال في التعامل مع أحداث غزة

(وكالات):

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن مصر والولايات المتحدة تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

وجاءت تصريحات بلينكن على هامش زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار جولة في المنطقة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف بلينكن في حديث بمقر السفارة الأمريكية في القاهرة إن مصر شريك حقيقي وفعّال في التعامل مع جولة العنف الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق "رويترز".

وخلال محادثاته في القاهرة، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار مساعديه.

ومن المقرر أن يعقد بلينكن عقب ذلك جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري بقصر التحرير بالقاهرة تتناول تطوير العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.