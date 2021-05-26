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وزير الخارجية البريطاني يصل الأراضي المحتلة ويدعو لإنهاء "دائرة العنف"

02:19 ص الأربعاء 26 مايو 2021
وزير الخارجية البريطاني يصل الأراضي المحتلة ويدعو لإنهاء "دائرة العنف"

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

تل أبيب - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إسرائيل مساء الثلاثاء في زيارة يبحث خلالها مستجدات الأوضاع بعد وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

قال راب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وصلت للتو إلى إسرائيل، سألتقي بقادة بارزين هنا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة للتباحث بشأن كيفية جعل وقف إطلاق النار الأخير مستدامًا".

وأضاف: "يجب علينا إنهاء دائرة العنف وإحراز تقدم نحو سلام دائم".​

وزير الخارجية البريطاني إسرائيل وقف إطلاق النار فلسطين

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