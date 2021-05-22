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بكين ومانيلا تجريان حوارًا وديًا حول بحر الصين الجنوبي

08:10 م السبت 22 مايو 2021
بكين ومانيلا تجريان حوارًا وديًا حول بحر الصين الجنوبي

بحر الصين الجنوبي

واشنطن - (د ب أ)

أجرت الفلبين والصين محادثات حول بحر الصين الجنوبى من خلال منتدى ثنائي عبر الإنترنت أقامه البلدان لتعزيز الحوار والتعاون حول المياه المتنازع عليها.

وذكر بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية اليوم السبت: "أجرى الجانبان محادثات ودية وصريحة حول الوضع العام والقضايا المحددة محل الاهتمام في بحر الصين الجنوبي" بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف البيان: "كان هناك اعتراف متبادل بأهمية الحوار في تخفيف حدة التوتر وفهم موقف كل بلد ونواياه في المنطقة".

وتصاعد التوتر بين البلدين خلال الأشهر القلائل الماضية حيث احتجت الفلبين مرارًا على وجود سفن صينية في منطقة متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي.

الصين الفلبين بحر الصين الجنوبي

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