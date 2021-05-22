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شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

05:56 م السبت 22 مايو 2021
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطيني

تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تسعة أشخاص من مدينة القدس، وذلك بعد يوم من اشتباكات وقعت بين الفلسطينيين قوات الأمن الإسرائيلية، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم السبت.

وتأتي هذه الاشتباكات في القدس بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، لينهي التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين والذي بدأ في 10 مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتقال خمسة فلسطينين من منازلهم في القدس الشرقية والبلدة القديمة، في حين تم اعتقال أربعة آخرين بالقرب من المسجد الأقصى.

وذكر التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت بالفعل عشرات الفلسطينيين أمس الجمعة. ولم يصدر تأكيد مبدئي من القوات الإسرائيلية بشأن هذه الاعتقالات.

وبعد مرور 12 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اندلعت اشتباكات جديدة بين مصلين فلسطيين والشرطة الإسرائيلية بعيد انتهاء صلاة الجمعة.

وقالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 15 شخصا تلقوا العلاج بعد أن استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي، من بين أشياء أخرى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن رجال الشرطة أصيبوا جراء إلقاء الحجارة وعبوات حارقة من جانب حشد يضم مئات الشبان الفلسطينيين.

وقبل أسبوعين، ساهمت مثل هذه الاشتباكات في التصعيد الدموي الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدير قطاع غزة.

ومع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار،الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أول أمس الخميس، صامدًا.

الاحتلال الإسرائيلي القدس فلسطين تل أبيب

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