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إيران: إخماد حريق بمصفاة جنوب غرب البلاد والسيطرة على تسرب نفطي

03:03 م السبت 22 مايو 2021
إيران: إخماد حريق بمصفاة جنوب غرب البلاد والسيطرة على تسرب نفطي

حريق بمصفاة

طهران- أ ش أ:

أعلن مدير شؤون السلامة بمصفاة البترول الإيرانية آبادان حميد رضا تركي، إخماد حريق في المصفاة الواقعة جنوب غرب إيران، السيطرة على تسرب نفطي بداخله .

ورفض تركي - بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية - الكشف عن إصابة 3 عمال، موضحا أن الحادث جرت السيطرة عليه بجهود الخبراء الفنيين.

وأشار أن التسرب حدث بعد احتباس أحد مسارات العامل الحفاز لوحدة التكسير الحفزي الجديدة وخروج بعض الحفاز المصاحب مع الهواء الحار، مشددا على أن التسرب لم يتسبب باصابة أي من الكوادر والمنشآت بضرر.

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حريق بمصفاة إيران تسرب نفطي

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