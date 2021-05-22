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رحيل الرجل الذي علّم الهند "معانقة الأشجار"

01:55 م السبت 22 مايو 2021
رحيل الرجل الذي علّم الهند "معانقة الأشجار"

سندرلال باهوجونا

نيودلهي- (بي بي سي):

"نحن نستخدم العنف مع الأرض، ومع الطبيعة. نحن أصبحنا قتلة الطبيعة".. هذه الكلمات قالها سندرلال باهوجونا ذات مرة لأحد محاوريه.

واشتهر باهوجونا، الذي توفي بمرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم بأنه الرجل الذي علم الهنود عناق الأشجار حماية للبيئة. وكان أحد قادة حركة "شيبكو" الرئيسيين في شمال الهند في السبعينيات.

وشيبكو في الهندية، تعني حرفيا "العناق".

واستجابة لدعوة الحركة احتضن الرجال والنساء في جبال الهيمالايا الهندية الأشجار وربطوا أنفسهم بها لمنع قطعها. ولفتت حركته انتباه العالم إلى الدمار البيئي الذي أصاب أعلى جبال العالم.

هذا المحتوى من

سندرلال باهوجونا حركة شيبكو نيودلهي جبال الهيمالايا الهندية

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