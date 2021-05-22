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بالصور: 11 يومًا من الدمار في غزة وإسرائيل

01:27 م السبت 22 مايو 2021
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غزة- (بي بي سي):

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مجموعة من الصور التي تُظهِر الآثار التي خلفتها الحرب بين إسرائيل من جانب وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من جانب آخر.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تنظيم إعادة تعمير غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي على مدى 11 يوما.

لكن بايدن شدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع، وأن على دول المنطقة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.

ووصلت أول قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة يوم الجمعة بعد أن فتحت إسرائيل بشكل مؤقت معبرين حدوديين. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن تكاليف إعادة تعمير القطاع ستصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.

هذا المحتوى من

إسرائيل غزة هيئة الإذاعة البريطانية المقاومة الفلسطينية جو بايدن

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