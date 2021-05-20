Masrawy logo white

الولايات المتحدة تسجل 29 ألف إصابة كورونا جديدة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

06:10 م الخميس 20 مايو 2021
الولايات المتحدة تسجل 29 ألف إصابة كورونا جديدة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 29 ألفا و293 حالة، إضافة إلى تسجيل 655 حالة وفاة .

وأفادت الجامعة في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس،أن السلطات الصحية الأمريكية سجلت يوم أمس 28 ألفا و935 حالة إصابة بـ بفيروس "كوفيد-19" و 675 حالة وفاة .

وتم تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة - حوالي 300 ألف حالة في بداية العام الحالي .

وكان الحد الأقصى للزيادة اليومية في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في يناير من العام الحالي أيضا، حيث تم تسجيل أكثر من 4.3 ألف حالة وفاة، استنادا إلى الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وبهذه الحصيلة ارتفع مجموع الإصابات في الولايات المتحدة، منذ تفشي الوباء،إلى أكثر من 33 مليون حالة، وقد توفي أكثر من 587.8 ألف شخص مصاب بـفيروس"كوفيد-19".

هذا المحتوى من

فيروس كورونا في الولايات المتحدة الولايات المتحدة فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز الـ84 عامًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا