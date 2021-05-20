الولايات المتحدة تسجل 29 ألف إصابة كورونا جديدة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

واشنطن - (أ ش أ):

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية،بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 29 ألفا و293 حالة، إضافة إلى تسجيل 655 حالة وفاة .

وأفادت الجامعة في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، اليوم الخميس،أن السلطات الصحية الأمريكية سجلت يوم أمس 28 ألفا و935 حالة إصابة بـ بفيروس "كوفيد-19" و 675 حالة وفاة .

وتم تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة - حوالي 300 ألف حالة في بداية العام الحالي .

وكان الحد الأقصى للزيادة اليومية في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في يناير من العام الحالي أيضا، حيث تم تسجيل أكثر من 4.3 ألف حالة وفاة، استنادا إلى الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وبهذه الحصيلة ارتفع مجموع الإصابات في الولايات المتحدة، منذ تفشي الوباء،إلى أكثر من 33 مليون حالة، وقد توفي أكثر من 587.8 ألف شخص مصاب بـفيروس"كوفيد-19".