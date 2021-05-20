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بوتين: روسيا تمتلك أكثر قوى الردع النووي تطورا في العالم

03:07 م الخميس 20 مايو 2021
بوتين: روسيا تمتلك أكثر قوى الردع النووي تطورا في العالم

فلاديمير بوتين

موسكو- أ.ش.أ:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تمتلك قوة الردع النووي الأكثر تطورا بين جميع القوى النووية، مشيرا إلى أن تركيز الموارد المالية ساعد في إبقاء القوات المسلحة الروسية على المستوى المناسب بدون عسكرة ميزانية الدولة.

وأضاف بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء " نوفوستي"، الخميس: "سيكون لدينا مجمعات طيران جديدة ليس لها نظير في العالم، وسفن وغواصات هي الأحدث، وكذلك طائرات مسيرة حديثة".

وتابع الرئيس الروسي: "تحقق ذلك من خلال استخدام الموارد المادية التي تخصصها الدولة للدفاع، ومن خلال الحفاظ على المدارس العلمية وإعداد المهندسين، ومن خلال تركيز الموارد الإدارية والمالية على أكثر مجالات تطوير القوات المسلحة أهمية"، مؤكدا أنه من خلال كل هذه العوامل نجحت روسيا في الحفاظ على قواتها المسلحة على مستوى مناسب بدون عسكرة الميزانية.

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فلاديمير بوتين قوى الردع النووي روسيا

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