وكالة الأنباء السودانية: حمدوك لم يدل بتصريحات للإعلام الإسرائيلي

الخرطوم- أ ش أ:

نفت وكالة الأنباء السودانية، الخميس، صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن إدلاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بتصريحات لصحيفة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة ـ في بيان ـ أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء السوداني، قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء السوداني، عقد مؤتمراً صحفياً مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حواراً مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأية وسيلة إعلام أخرى.

ونسبت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، لحمدوك القول في أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، "إن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وإن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق".