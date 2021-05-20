Masrawy logo white

وكالة الأنباء السودانية: حمدوك لم يدل بتصريحات للإعلام الإسرائيلي

02:47 م الخميس 20 مايو 2021
وكالة الأنباء السودانية: حمدوك لم يدل بتصريحات للإعلام الإسرائيلي

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

الخرطوم- أ ش أ:

نفت وكالة الأنباء السودانية، الخميس، صحة التقارير الصحفية التي تحدثت عن إدلاء رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بتصريحات لصحيفة إسرائيلية.

وذكرت الوكالة ـ في بيان ـ أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية نشرت تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء السوداني، قالت إنه أدلى بها لمراسل صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بباريس، وهي تصريحات كاذبة ومفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس الوزراء السوداني، عقد مؤتمراً صحفياً مشتركا أذيع على الهواء، وأجرى حواراً مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، ولم يتحدث لأية وسيلة إعلام أخرى.

ونسبت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، لحمدوك القول في أول مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، "إن عملية التطبيع مع إسرائيل في مصلحة بلاده، وإن الخرطوم ستلتزم بهذا الاتفاق".

هذا المحتوى من

عبدالله حمدوك حكومة السودان الإعلام الاسرائيلي التطبيع

الخبر التالى:

الصحة العالمية: خطة بـ7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا