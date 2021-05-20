كوريا الجنوبية تختار مصر شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية

كتبت – إيمان محمود

التقى سفير جمهورية كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، الأربعاء، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث تناول الاجتماع قرار جمهورية كوريا الجنوبية الأخير بإضافة مصر إلى قائمة الدول الشريكة ذات الأولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية وسبل تفعيل التعاون بين الجانبين في إطار الشراكة الاستراتيجية للمساعدة الإنمائية الرسمية (Country Partnership Strategy) والتي سيتم وضع خطة العمل بشأنها خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد السفير هونج بأن الحكومة الكورية الجنوبية صنفت مصر كدولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من 2021-2025، وهو ما يتوقع أن يسهم فى توسيع هائل للتعاون الإنمائي بين البلدين.

وقال السفير إن مصر هي الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها لتكون ضمن هذه القائمة في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة وقوى عاملة قادرة من الشباب فضلاً عن كون مصر بالفعل مركز استراتيجي للشركات الكورية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأعرب السفير عن أمله في أن يسهم تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية في التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتصاد والمجتمع.

ومن جانبها، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تقديرها لجمهورية كوريا لتعاونها المستمر وأنها تأمل في توسيع مجال الشراكة مع التركيز على نقاط القوة في كوريا مثل التكنولوجيا المتطورة والنمو الاقتصادي المستدام وتنمية الموارد البشرية. وتأكيدًا لما أشارت اليه الوزيرة، طالب السفير دعم الوزيرة لجهود كوريا في الإعداد لهذه الشراكة كدليل إرشادي للتعاون الإنمائي الثنائي بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر.

كما استعرض السفير هونج والوزيرة المشاط الموقف الحالي لمنح المساعدات الإنمائية الرسمية الجارية، والتي تبلغ قيمتها 2.7 مليون دولار، بما في ذلك 1.9 مليون دولار للمشاريع الجاري تنفيذها خلال عام 2021 من بينها إعداد الخطة الرئيسية لتحديث النقل الحضري في الإسكندرية ومشروع إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى .

واتفق الجانبان على إجراء مشاورات دورية على مستوى العمل لاستكشاف مشاريع جديدة في مجالات متنوعة واعتماد اتفاقية إطارية بين وزارة التعاون الدولي وسفارة جمهورية كوريا.

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