العراق: سقوط صاروخ قرب مطار بغداد وتدمير آخر في الجو

بغداد - (د ب أ):

كشفت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأحد أن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي،مشيرة إلى تدمير آخر في الجو.

وأوضح بيان للخلية "إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي".

وقالت "تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر.

كانت مصادر أمنية عراقية قد أفادت مساء اليوم الأحد أن محيط مطار بغداد الدولي تعرض لقصف بصواريخ الكاتيوشا دون معرفة حجم الخسائر.

ويتعرض مطار بغداد الدولي ومطارات وقواعد وثكنات للجيش العراقي وقوات التحالف الدولي بشكل مستمر إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا تسببت بوقوع إصابات وخسائر مادية.