تايوان ترسل شحنة إمدادات طبية إلى الهند مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

تايبيه - (د ب أ):

أرسلت تايوان اليوم الأحد شحنة إمدادات طبية إلى الهند التي تواصل مكافحة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكتب وزير الخارجية التايواني جوزيف وو عبر تويتر اليوم: "إن وحدات تركيز الأكسجين وأسطوانات الأكسجين هي محبة من تايوان. والمزيد من المساعدات لأصدقائنا في الهند في الطريق".

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان إن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية، والتي تشمل 150 وحدة تركيز الأكسجين و 500 أسطوانة أكسجين، تم شحنها عبر شركة الطيران التايوانية تشاينا إيرلاينز.

وتابعت الوزارة أن الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية التايوانية ستتسلمها جمعية الصليب الأحمر الهندي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن تايوان ستواصل تزويد الهند بالإمدادات الطبية التي هي في حاجة ماسة إليها من أجل مساعدتها على التعامل مع كوفيد-19.

وقالت الوزارة أيضًا إنها تقوم بإجلاء المواطنين التايوانيين الذين يعيشون في الهند، التي تمر بمنتصف موجة ثانية من الجائحة، وأصبحت يوم السبت أول دولة تتجاوز حاجز 400 ألف إصابة يومية بكوفيد-19.

لقد سحقت الزيادة في الاصابة بالفيروس أنظمة الرعاية الصحية في البلاد، مع ورود تقارير عن وفاة العديد من المرضى خارج المستشفيات بسبب نقص الأكسجين الطبي أو الأسرة .​