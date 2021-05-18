اعتداءات واعتقالات.. قوات الاحتلال تقمع مظاهرات في أحياء القدس المحتلة (فيديو)

وكالات

عمّ الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس، وأراضي الـ48 تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني. وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وقمعت قوات الاحتلال مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي في باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت العشرات أثناء فضها لتلك المظاهرات.

ويظهر مقطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال على شبان وفتيات في باب العامود أثناء اعتقالهم.

وكما يظهر الفيديو اعتداء قوات الاحتلال بالضرب على فتاة فلسطينية قبل اعتقالها.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن مساء الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 1500 فلسطينيًا منذ بدء تصاعد المواجهة في القدس في أبريل الماضي، مضيفًا أن تلك الأعداد هي الأكبر منذ أكتوبر عام 2015.