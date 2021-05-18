مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع مسؤول سعودي التصعيد الحاد في فلسطين

روسيا - (أ ش أ)

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، اليوم الثلاثاء، مع رائد كريملي مدير إدارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية بمملكة العربية السعودية الذي يزور موسكو للمشاركة في المشاورات السياسية، القضايا الرئيسية على أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع المتعلق بالتصعيد الحاد في فلسطين، والوضع في سوريا ومنطقة الخليج العربي.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن اللقاء تطرق للقضايا ذات الأولوية ومواصلة تطوير العلاقات الروسية - السعودية متعددة الأوجه بما في ذلك استمرار التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية بين موسكو والرياض بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.