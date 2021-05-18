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"فترة تهدئة للأزواج".. قانون صيني يخفض نسبة الطلاق لأكثر من 70%

01:35 م الثلاثاء 18 مايو 2021
"فترة تهدئة للأزواج".. قانون صيني يخفض نسبة الطلاق لأكثر من 70%

صورة تعبيرية

لندن- أ ش أ

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الطلاق في الصين ،انخفضت بنسبة أكثر من 70% خلال الربع الأول العام الجاري، وذلك عقب دخول قانون يفرض "فترة تهدئة" للأزواج حيز التنفيذ.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الشؤون المدنية الصينية، فإنه تم تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ،أي ما يمثل انخفاضا من 1.05 مليون في الربع السابق و1.06 مليون في نفس الفترة من العام السابق.

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي، على فرض فترة تهدئة ومراجعة على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق، والانتظار لمدة شهر قبل البدء بالتعامل مع طلبهم ، لكن لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب وقوع عنف منزلي.

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قانون صيني خفض نسبة الطلاق الصين حالات الطلاق في الصين

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