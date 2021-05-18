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غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر كوفيد-19 الوحيد في غزة

12:04 م الثلاثاء 18 مايو 2021
غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب مختبر كوفيد-19 الوحيد في غزة

أرشيفية

غزة - أ ش أ

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الثلاثاء، أن مختبر كوفيد-19 الوحيد في قطاع غزة لم يعد قادرًا على إجراء الاختبارات بسبب غارة جوية إسرائيلية على العيادة الكائن بها المختبر.

وأضافت الصحيفة أن عيادة الرمال الواقعة في بلدة تحمل الاسم نفسه في قطاع غزة تعرضت لدمار جزئي، بينما تعرضت وزارة الصحة ومكتب الهلال الأحمر القطري للقصف.

من جانبه، قال نائب وزير الصحة الفلسطينية يوسف أبوالريش إن العاملين في القطاع الطبي في الوزارة أصيبوا بجروح وبعضهم في حالة خطيرة.

وكانت السلطات في غزة تقوم باختبار ما معدله 1600 شخص في اليوم للكشف عن فيروس كورونا، إذ جاء معدل الاختبارات الإيجابية من بين أعلى المعدلات في العالم فبلغ 28%.

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غارات الاحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل فلسطين

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