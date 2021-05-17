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روسيا: نبحث عقد اتصال مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

11:51 م الإثنين 17 مايو 2021
روسيا: نبحث عقد اتصال مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ماريا زاخاروفا

وكالات

‏أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مساء الاثنين أن موسكو تبحث مع فلسطينيين وإسرائيليين وشركاء دوليين آخرين إمكانية عقد اتصال مباشر بين طرفي الصراع في المنطقة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت أن روسيا تخوض مشاورات حول هذا الموضوع مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مع أعضاء اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط (والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي)".

وأكدت زاخاروفا أن العرض الروسي لتنظيم هذا الاتصال في موسكو لا يزال قائما، الأمر الذي أكده الجانب الروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس الأحد

ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا فلسطين

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