غزة وإسرائيل: عمدة لندن يتعهد بالتصدي للممارسات العنصرية والمعادية للسامية

02:22 م الإثنين 17 مايو 2021
غزة وإسرائيل: عمدة لندن يتعهد بالتصدي للممارسات العنصرية والمعادية للسامية

عمدة لندن صادق خان

لندن- (بي بي سي):

قال عمدة لندن، صادق خان، إن الشرطة ستكثف وجودها في المجتمعات اليهودية للتصدي لهؤلاء الذين يعتزمون ارتكاب جرائم معادية للسامية.

وأضاف خان أن الغضب العارم إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط ليس مبررا للعنصرية.

وألقت الشرطة البريطانية، الأحد، القبض على أربعة أشخاص، بعد تصويرهم وهم يقودون سيارات مغطاة بالأعلام الفلسطينية، في حي تقطنه أغلبية يهودية، يهتف ركابها بعبارات الإساءة والتحريض على العنف ضد اليهود.

وشهدت العاصمة البريطانية، السبت، مسيرة حاشدة دعما للفلسطينيين، عبر خلالها المحتجون عن رفضهم لأعمال العنف التي تعتبر الأسوأ منذ سنوات بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة.

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