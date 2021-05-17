رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدوان إسرائيل على غزة

رام الله- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين أنه سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عدوان إسرائيل على قطاع غزة والمستمر لليوم الثامن.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام االله :"سنتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي، حيث لا أحد يملك حق النقض (الفيتو) هناك"، في إشارة للولايات المتحدة التي تعرقل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي.

وانتقد اشتية إخفاق مجلس الأمن في تبني قرار بشأن التوتر الحاصل مع إسرائيل ويطالب بوقف العدوان على الفلسطينيين، مؤكدا أنه "لم يعد كافيا إصدار بيانات التنديد ويجب أن يصدر قرار عن الأمم المتحدة يقول بعدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا إلى فرض إجراءات "عقابية ضد إسرائيل واستدعاء الدول الصديقة لسفرائها للتشاور على الأقل تعبيرا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي، ومنع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية وربط أي مساعدة دولية خاصة من واشنطن وأوروبا لإسرائيل باحترامها لحقوق الإنسان".

واتهم اشتية إسرائيل باستهداف عائلات بكاملها في غزة عبر هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها، داعيا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى الإسراع في إجراءاتها للتحقيق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.