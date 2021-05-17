شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية
القاهرة - (أ ش أ):
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالاً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، بحثا خلاله تطورات الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية.
وثمّن الوزير الأمريكي جهود مصر والاتصالات التي تضطلع بها مع طرفي الصراع، في محاولة للتوصل إلى وقف للأعمال العدائية.
واتفق الوزيران على أهمية العمل -في إطار من التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة- على إقرار السلام والاستقرار في المنطقة.
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