بينهم 58 طفلاً.. الصحة الفلسطينية: 197 شهيدًا حصيلة ضحايا العدوان حتى اليوم

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 197 شهيدًا، بينهم 58 طفلاً و34 امرأة، فضلاً عن 1235 جريحًا منذ بداية العدوان على القطاع.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا إسرائيليًا وصفته صحف غربية بأنه "الأعنف منذ الحرب على غزة في 2014"، بعدما شنت دولة الاحتلال عدوانا عسكريا واسع النطاق على القطاع، استهدف مبانٍ ومنشآت فلسطينية وأدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين.

ومنذ أكثر من شهر مضى، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخطط استيطاني جديد، في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بعد زعمه عدم أحقية بعض العائلات الفلسطينية بتملك المنازل القاطنة فيها بالأساس.