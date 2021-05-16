مقتل شخصين جراء انفجار في مجمع صناعي قرب العاصمة الإيرانية

06:36 م الأحد 16 مايو 2021
مقتل شخصين جراء انفجار في مجمع صناعي قرب العاصمة الإيرانية

انفجار ارشيفية

طهران - (د ب أ)

لقي شخصان حتفهما جراء انفجار في مجمع صناعي بالقرب من العاصمة الإيرانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (إيرنا).

ووقع الانفجار في فرن لصهر الألومنيوم في ضواحى جنوب طهران اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته "إيرنا" التي قالت في البداية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم .

ولم تذكر الوكالة سبب الانفجار كما لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي العام الماضي أبلغت إيران عن عدة حرائق وانفجارات غامضة في منشآت حساسة بجميع أنحاء البلاد ألقى محللون باللوم فيها على عمليات تخريب، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

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