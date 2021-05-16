وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتخذ مأساة فلسطين مادة للمتاجرة

12:51 م الأحد 16 مايو 2021
وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي تتخذ مأساة فلسطين مادة للمتاجرة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

عدن- (أ ش أ ):

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل الذي تمارسه المليشيا.

وأكد ان مليشيا الحوثي تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين.

‏ وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني للزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني.

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