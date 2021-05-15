ترشّح 592 شخصًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران

11:03 م السبت 15 مايو 2021
ترشّح 592 شخصًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران

إيران

طهران - (د ب أ)

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية الإيرانية جمال عرف عن تسجيل 592 شخصًا أسمائهم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.

وقال عرف، في تصريحه اليوم السبت، إن 552 رجلاً و40 امرأة سجلوا أسماءهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأضاف عرف أن 89 شخصا كانت أعمارهم أقل من 40 عاماً و 495 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 لغاية 75 عاماً و8 أشخاص تزيد أعمارهم على 75 عاماً.

ولفت رئيس اللجنة الانتخابية إلى أن مجلس صيانة الدستور سيبحث أهلية المرشحين على مدى 10 أيام وسيعلن في نهاية هذه المدة عن القائمة النهائية لمن يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو المقبل.

ويشار إلى أن أمد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهى اليوم السبت حيث استمر 5 أيام.

إيران الانتخابات الرئاسية طهران انتخابات

الخبر التالى:

إصابة 33 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات اليوم في الضفة الغربية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 242120

    عدد المصابين

  • 179261

    عدد المتعافين

  • 14150

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161793457

    عدد المصابين

  • 139602600

    عدد المتعافين

  • 3357400

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​شديد الحرارة و5 درجات ارتفاع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا