ترشّح 592 شخصًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران

طهران - (د ب أ)

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في وزارة الداخلية الإيرانية جمال عرف عن تسجيل 592 شخصًا أسمائهم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.

وقال عرف، في تصريحه اليوم السبت، إن 552 رجلاً و40 امرأة سجلوا أسماءهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأضاف عرف أن 89 شخصا كانت أعمارهم أقل من 40 عاماً و 495 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 لغاية 75 عاماً و8 أشخاص تزيد أعمارهم على 75 عاماً.

ولفت رئيس اللجنة الانتخابية إلى أن مجلس صيانة الدستور سيبحث أهلية المرشحين على مدى 10 أيام وسيعلن في نهاية هذه المدة عن القائمة النهائية لمن يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو المقبل.

ويشار إلى أن أمد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة انتهى اليوم السبت حيث استمر 5 أيام.