البيت الأبيض: بايدن أكد لعباس التزامه القوي بحل الدولتين باعتباره أفضل الحلول

09:10 م السبت 15 مايو 2021
البيت الأبيض: بايدن أكد لعباس التزامه القوي بحل الدولتين باعتباره أفضل الحلول

البيت الأبيض

وكالات

كشف البيت الأبيض مساء السبت، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، التي تناولت آخر التطورات والأحداث الجارية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن أكد لعباس خلال اتصال هاتفي عن التزام واشنطن بتعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية، وسلط الضوء على القرار الأمريكي باستئناف المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بايدن وعباس أعربا عن قلقهما من فقد المدنيين حياتهم بشكل مأساوي وسط العنف المستمر.

وذكر أن بايدن أكد لعباس التزامه القوي بحل الدولتين المتفاوض عليه باعتباره أفضل طريق لحل عادل ودائم.

وشدد بايدن على ضرورة توقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

البيت الأبيض جو بايدن محمود عباس فلسطين

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