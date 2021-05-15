قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل بحي الشيخ جراح.. ومواجهات شمال القدس

07:05 م السبت 15 مايو 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منازل بحي الشيخ جراح.. ومواجهات شمال القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منازل المقدسيين بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المتضامنين مع أهالي الحي.

وفي السياق، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدخل الشمالي لبلدة الرام الوقعة شمال القدس، وفي بلدتي عناتا وابو ديس شرق القدس، وأصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي.

وفي الضفة الغربية، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة انطلقت من قرية "العقبة" نحو حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، نصرة للقدس وقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي.

وفي قلقيلية، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مساء اليوم السبت، بالقرب من المعبر الشمالي بمدينة قلقيلية.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح القدس غزة فلسطين

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