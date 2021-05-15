كازاخستان تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:51 ص السبت 15 مايو 2021
كازاخستان تسجل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نور سلطان- (أ ش أ):
سجلت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم السبت، 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء /كازين فورم/ الكازاخية، أنه بعد تسجيل الحصيلة الجديدة للإصابات، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 355 ألفا و645 شخصا.

كما سجلت خلال الفترة نفسها 2669 حالة تعاف من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 312 ألفا و837 شخصا.​

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