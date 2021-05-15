الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:48 ص السبت 15 مايو 2021
الهند تسجل أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 326123حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في انخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة.

وبهذه الأعداد الجديدة ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في الهند إلى 24 مليونا و372243 إصابة.

كما أعلنت الهند تسجيل 3879 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 266229 ألف وفاة.

وأصدر خبراء الصحة العالمية تحذيرا مخيفا يوم الجمعة من أن السنة الثانية من فيروس كورونا ستكون "أكثر فتكا بكثير".​

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