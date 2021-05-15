كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات الجديدة بكورونا إلى أقل من 700

06:10 ص السبت 15 مايو 2021
كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات الجديدة بكورونا إلى أقل من 700

أرشيفية

سول- (د ب أ):
انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 700 حالة اليوم السبت، بينما أعربت السلطات عن مخاوفها من حدوث زيادة أخرى في الحالات وسط عدد متزايد من المسافرين وهوما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الإصابات العنقودية المتفرقة.

وسجلت كوريا الجنوبية 681 إصابة جديدة بكوفيد-19 ، من بينها 661 إصابة محلية، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 131061 حالة ، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا .

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل أكثر من 700 إصابة يومية يومي الخميس والجمعة مع استمرار الإصابات العنقودية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث وفيات إضافية بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1896.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية حالات وفاة

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