روسيا تصنف الولايات المتحدة والتشيك ضمن قائمة الدول "غير الصديقة"

وكالات:

صنفت السلطات الروسية، الولايات المتحدة والتشيك ضمن قائمة قائمة الدول "غير الصديقة"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أعلنت السفارة الأمريكية لدى روسيا الجمعة إنها ستستأنف بشكل مؤقت الخدمات القنصلية لرعاياها بعد أن أرجأت موسكو حظرا على توظيفها مواطنين أجانب قبيل لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وصلت العلاقات الروسية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها مع اتهام واشنطن الكرملين بالتدخل في الانتخابات الأميركية والضلوع في هجوم إلكتروني هائل وأنشطة عدائية أخرى.

ويأتي القرار بعد محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع، واتفاقهما على عقد لقاء على هامش اجتماع لمجلس القطب الشمالي في ريكيافيك يومي 19 و20 مايو.