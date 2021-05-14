أمريكا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

09:31 ص الجمعة 14 مايو 2021
أمريكا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أمريكا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

واشنطن- (أ ش أ):

أوصى المسؤولون في القطاع الصحي في الولايات المتحدة بتخفيف قيود ارتداء الكمامة والسماح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، بعدم ارتدائها في معظم الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق.

وأفاد البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد بما وصفه بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة كوفيد-19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات للأشخاص المطعّمين في أغلب الأماكن المغلقة.

وقال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض "إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة"، مضيفا "أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم".

ودعا الرئيس الأمريكي المواطنين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه بدون تأخير.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنه بإمكان الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وأنه لن تتم معاقبة من لم يتم تطعيمهم بعد ويرفضون ارتدائها.

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