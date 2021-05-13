مصدر أمني لبناني: إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب البلاد باتجاه إسرائيل
بيروت - (د ب ا):
قال مصدر أمني لبناني إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة بجنوب البلاد باتجاه شمال إسرائيل مساء اليوم الخميس.
ولم يقدم المصدر أي تفاصيل لكن شاهد عيان في جنوب لبنان قال إن الصواريخ انطلقت من منطقة جنوبي مدينة صور الساحلية.
وقال مصدر في الجيش اللبناني طلب عدم ذكر اسمه ، إنهم يشتبهون في أن الجماعات الفلسطينية وراء إطلاق الصواريخ.
من جهة أخرى، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني .
وقال الجيش إن الصواريخ سقطت في البحر المتوسط قبالة سواحل شمال إسرائيل.
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