اليابان تعلن توفير 760 مركزا للقاح كورونا بمصر بمرافق التبريد

02:54 م الخميس 13 مايو 2021
اليابان تعلن توفير 760 مركزا للقاح كورونا بمصر بمرافق التبريد

لقاح كورونا

وكالات:

أعلنت اليابان، الخميس، أنها ستوفر 760 مركزًا للتلقيح في مصر بمرافق للتخزين المبرد من خلال اليونيسف من أجل إتاحة اللقاحات ووصولها للجميع.

وأكدت مواصلة العمل في إطار مفهوم الأمن البشري "عدم إهمال صحة أي إنسان أو تركه يتخلف عن الركب".

جاء ذلك بمناسبة حصول مصر اليوم على 1,77 مليون جرعة إضافية من لقاح استرازينيكا/ أوكسفورد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف لتوفير لقاح كورونا لجميع دول العالم.

يأتي ذلك عقب مرور أكثر من شهر من وصول الدفعة الأولى التي تم إرسالها ضمن اتفاقية كوفاكس، والتي تضمنت 854,400 جرعة.

لقاح كورونا اليابان اليونيسف فيروس كورونا

الخبر التالى:

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وسط جولة جديدة من الهجمات الصاروخية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 240927

    عدد المصابين

  • 178805

    عدد المتعافين

  • 14091

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 161067695

    عدد المصابين

  • 138859687

    عدد المتعافين

  • 3344499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عفو رئاسي وشرطي.. الداخلية تعلن الإفراج عن 919 نزيلًا بالسجون

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا