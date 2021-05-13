اليابان تعلن توفير 760 مركزا للقاح كورونا بمصر بمرافق التبريد

وكالات:

أعلنت اليابان، الخميس، أنها ستوفر 760 مركزًا للتلقيح في مصر بمرافق للتخزين المبرد من خلال اليونيسف من أجل إتاحة اللقاحات ووصولها للجميع.

وأكدت مواصلة العمل في إطار مفهوم الأمن البشري "عدم إهمال صحة أي إنسان أو تركه يتخلف عن الركب".

جاء ذلك بمناسبة حصول مصر اليوم على 1,77 مليون جرعة إضافية من لقاح استرازينيكا/ أوكسفورد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف لتوفير لقاح كورونا لجميع دول العالم.

يأتي ذلك عقب مرور أكثر من شهر من وصول الدفعة الأولى التي تم إرسالها ضمن اتفاقية كوفاكس، والتي تضمنت 854,400 جرعة.