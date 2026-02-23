إعلان

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لسيادتها على مناطقها البحرية

كتب : مصراوي

12:54 م 23/02/2026

الإمارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من خطوات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك عقب قيام العراق بإيداع إحداثيات لدى الأمم المتحدة، اعتبرت الكويت أنها تمس سيادتها على مناطقها البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر الأحد، وقوف أبوظبي إلى جانب الكويت في مواجهة أي إجراء أو ادعاء من شأنه الانتقاص من سيادتها أو التأثير على مصالحها الوطنية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بقلق واستنكار ما ورد في قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق الكويت في مناطقها ومياهها البحرية، بما يشمل منطقتي فشت القيد وفشت العيج.

ودعت الخارجية الإماراتية الجانب العراقي إلى مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، والتعامل مع هذه المسألة بروح من المسؤولية والجدية، وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلًا عن الالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية القائمة. كما شددت على أهمية معالجة أي قضايا ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت، السبت، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الكويت، زيد عباس شنشول، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية اعتراضًا على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة، معتبرة أنها تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيانها، أن منطقتي فشت القيد وفشت العيج لم تكونا محل نزاع بشأن السيادة الكويتية الكاملة عليهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات الكويت العراق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حالة الطقس السيىء.. "تغير المناخ" يوجه نصائح للمزارعين
أخبار مصر

حالة الطقس السيىء.. "تغير المناخ" يوجه نصائح للمزارعين
الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
شئون عربية و دولية

الأفضل منذ 2014.. جواز السفر المصري يقفز 5 مراكز عالميًا
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"