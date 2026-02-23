أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من خطوات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك عقب قيام العراق بإيداع إحداثيات لدى الأمم المتحدة، اعتبرت الكويت أنها تمس سيادتها على مناطقها البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر الأحد، وقوف أبوظبي إلى جانب الكويت في مواجهة أي إجراء أو ادعاء من شأنه الانتقاص من سيادتها أو التأثير على مصالحها الوطنية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع بقلق واستنكار ما ورد في قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعتها جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب على ذلك من مساس بحقوق الكويت في مناطقها ومياهها البحرية، بما يشمل منطقتي فشت القيد وفشت العيج.

ودعت الخارجية الإماراتية الجانب العراقي إلى مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، والتعامل مع هذه المسألة بروح من المسؤولية والجدية، وبما يتفق مع قواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فضلًا عن الالتزام بالتفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية القائمة. كما شددت على أهمية معالجة أي قضايا ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت، السبت، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الكويت، زيد عباس شنشول، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية اعتراضًا على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة، معتبرة أنها تمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيانها، أن منطقتي فشت القيد وفشت العيج لم تكونا محل نزاع بشأن السيادة الكويتية الكاملة عليهما.