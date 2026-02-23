إعلان

بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسيا للاشتباه بتجسسه لحساب بلاده

كتب : مصراوي

01:07 م 23/02/2026

علم بولندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السلطات البولندية اليوم الاثنين، أن جهاز المخابرات المحلي اعتقل شخصا يشتبه في أنه عميل متهم بتنفيذ أنشطة تجسسية.

وقالت وكالة الأمن الداخلي إنه تم إلقاء القبض على المواطن البيلاروسي في أوائل فبراير/شباط.

ويقول المحققون إنه قام بجمع المعلومات منذ يونيو 2024 لصالح أجهزة الاستخبارات البيلاروسية بشأن المنشآت العسكرية والبنية التحتية المهمة في بولندا وألمانيا وليتوانيا.

وجاء الاعتقال نتيجة لتعاون مع وكالتي المخابرات الألمانية والليتوانية.

وجرى إيداع المشتبه به في الحجز التحفظي قبل محاكمته لفترة مبدئية تستمر ثلاثة أشهر. وفي حال أدين، سوف يواجه السجن خمس سنوات كحد أدنى.

وتعد بولندا واحدة من الداعمين السياسيين والعسكريين الرئيسيين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. واتهمت الحكومة في وارسو أجهزة الاستخبارات الروسية وحليفتها بيلاروس بإرسال العديد من العملاء إلى البلاد وتجنيد مخربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بولندا اعتقال بيلاروسي التجسس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
أخبار البنوك

المركزي المصري يتوقع تراجع التضخم السنوي إلى 12% خلال 2025-2026
تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
أخبار المحافظات

تحذيرات الأرصاد تحرك المنوفية.. استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس السيئ
الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟
أخبار المحافظات

منحة التموين الجديدة.. كيف تتأكد من استحقاقك وأماكن الصرف والسلع المتاحة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"