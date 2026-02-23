بولندا تعتقل مواطنا بيلاروسيا للاشتباه بتجسسه لحساب بلاده

أعلنت السلطات البولندية اليوم الاثنين، أن جهاز المخابرات المحلي اعتقل شخصا يشتبه في أنه عميل متهم بتنفيذ أنشطة تجسسية.

وقالت وكالة الأمن الداخلي إنه تم إلقاء القبض على المواطن البيلاروسي في أوائل فبراير/شباط.

ويقول المحققون إنه قام بجمع المعلومات منذ يونيو 2024 لصالح أجهزة الاستخبارات البيلاروسية بشأن المنشآت العسكرية والبنية التحتية المهمة في بولندا وألمانيا وليتوانيا.

وجاء الاعتقال نتيجة لتعاون مع وكالتي المخابرات الألمانية والليتوانية.

وجرى إيداع المشتبه به في الحجز التحفظي قبل محاكمته لفترة مبدئية تستمر ثلاثة أشهر. وفي حال أدين، سوف يواجه السجن خمس سنوات كحد أدنى.

وتعد بولندا واحدة من الداعمين السياسيين والعسكريين الرئيسيين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. واتهمت الحكومة في وارسو أجهزة الاستخبارات الروسية وحليفتها بيلاروس بإرسال العديد من العملاء إلى البلاد وتجنيد مخربين.