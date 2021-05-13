عباس يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية

رام الله- (د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة وقف "الاعتداءات" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكد عباس خلال الاتصال "أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الخميس.

وشدد على "أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبن على أساس الشرعية الدولية، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي "أهمية الوصول للتهدئة ووقف العنف"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تبذل جهودا مع كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة"، بحسب (وفا).