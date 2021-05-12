وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان هاتفيًا الملفين النوويين الكوري والإيراني

وكالات

بحث وزيرا خارجية روسيا وأمريكا في مكالمة هاتفية الملفين النوويين الكوري والإيراني، والاستقرار الاستراتيجي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، عن ترتيبات لعقد لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في ٢٠ مايو الجاري.