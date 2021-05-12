"فايننشال تايمز": فرض التطعيمات ضد كورونا قد يأتي بنتائج عكسية

01:16 م الأربعاء 12 مايو 2021
"فايننشال تايمز": فرض التطعيمات ضد كورونا قد يأتي بنتائج عكسية

التطعيم ضد كورونا

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن ضغوط أصحاب العمل على العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية لتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قد تأتي بنتائج عكسية.

وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن دراسة جديدة بقيادة كلية لندن للصحة والطب الاستوائي كشفت أن ضغوط أصحاب العمل على العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية لتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 جعلتهم أكثر عرضة لرفضها.

وأفادت بأنه من بين ألفي شخص شملتهم الدراسة، كان الأشخاص الذين شعروا بضغط من صاحب العمل للحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 أكثر عرضة لرفضه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ساندرا مونييه جاك الأستاذة المشاركة في السياسة الصحية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قولها: "يُظهر عملنا أن هناك تحركًا نحو فرض التطعيم ضد كوفيد-19، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على الثقة في التطعيم وصانعي السياسات".

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