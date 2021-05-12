الرئيس الفلسطيني يدعو لاجتماع عاجل للجنتين "التنفيذية للتحرير" و"المركزية لفتح"

رام الله /أ ش أ/

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع مهم وعاجل للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع مساء يوم غد /الأربعاء/، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.