لبنان : وقفة واعتصام في طرابلس تضامنا مع القدس والأقصى

بيروت- (د ب أ):

أقامت "هيئة نصرة الأقصى في الجماعة الإسلامية" في لبنان، الثلاثاء، وقفة تضامنية مع القدس والأقصى، في باحة المسجد المنصوري الكبير بمدينة طرابلس، شمالي البلاد.

ونددت الوقفة، التي أقيمت تحت شعار "تضامنا مع أهلنا في القدس ورفضا للإرهاب الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين"، بـ "اقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتداءات قطعان المستوطنين على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة".

كما نظمت حركة تجمع أمان والقوى الشعبية اللبنانية والفلسطينية، اعتصاماً في ساحة التل في طرابلس تحت شعار "لك الاشواق يا قدس فداك الروح والنفس".

وحيا المشاركون في الفاعليتين الفلسطينيين الصامدين" في القدس الشريف الذين يسطرون منذ أيام ملاحم العزة والكرامة والشرف والاباء" ، ونددوا بـ "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأقصى، وفي حق الناس الأبرياء العزل لمجرد أنهم يدافعون عن كرامتهم وإنسانيتهم ووجودهم".

كما أكّدوا وقوف أهل طرابلس إلى جانب إخوانهم في فلسطين.

وجابت مسيرات ليل أمس الإثنين شوارع العاصمة بيروت دعماً لانتفاضة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية والقدس. كما جابت مسيرات شعبية ليلا شوارع مخيمات منطقة صور وصيدا جنوب لبنان استنكاراَ للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمصلين فيه.