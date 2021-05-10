بريطانيا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي وتنصح بالحذر

لندن - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الناس في إنجلترا سيتمكنون من معانقة أفراد أسرهم وأصدقائهم مجددا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لندن، قال بوريس جونسون إنه إلى جانب تخفيف القيود في 17 مايو الجاري، سيتم تخفيف القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

لكنه حذر من أنه يتعين على المواطنين توخي الحذر.

وقال للصحفيين "من يوم الاثنين المقبل، سنقوم بتحديث الإرشادات الخاصة بالاتصال الوثيق بين الأصدقاء والعائلة، والسماح للجميع باتخاذ خياراتهم الخاصة".

وتابع "بعد مرور أكثر من عام على انتشار هذا الوباء، نعلم جميعًا أن الاتصال الوثيق، مثل المعانقة، هو وسيلة مباشرة لنقل هذا المرض".

وأضاف: "لذلك أحثك على التفكير في مدى ضعف أحبائك، وما إذا كان قد حصلوا على لقاح، جرعة واحدة أو جرعتين، وما إذا كان قد مر الوقت ليأخذ اللقاح مفعوله".

وبشكل منفصل، قال كبار المسؤولين الطبيين في البلاد إن مستوى التأهب في جميع أنحاء بريطانيا يجب خفضه من المستوى 4 إلى المستوى 3.

وهذا يعني أنه بينما لا تزال بريطانيا تواجه الوباء، لم يعد انتقال العدوى مرتفعًا.

واعتبارًا من 17 مايو، يمكن أن يلتقي ما يصل إلى ستة أشخاص في إنجلترا في أماكن مغلقة وما يصل إلى 30 شخصًا في الأماكن المفتوحة أو في الهواء الطلق.