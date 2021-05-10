بريطانيا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي وتنصح بالحذر

07:41 م الإثنين 10 مايو 2021
بريطانيا تخفف قواعد التباعد الاجتماعي وتنصح بالحذر

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الناس في إنجلترا سيتمكنون من معانقة أفراد أسرهم وأصدقائهم مجددا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في لندن، قال بوريس جونسون إنه إلى جانب تخفيف القيود في 17 مايو الجاري، سيتم تخفيف القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

لكنه حذر من أنه يتعين على المواطنين توخي الحذر.

وقال للصحفيين "من يوم الاثنين المقبل، سنقوم بتحديث الإرشادات الخاصة بالاتصال الوثيق بين الأصدقاء والعائلة، والسماح للجميع باتخاذ خياراتهم الخاصة".

وتابع "بعد مرور أكثر من عام على انتشار هذا الوباء، نعلم جميعًا أن الاتصال الوثيق، مثل المعانقة، هو وسيلة مباشرة لنقل هذا المرض".

وأضاف: "لذلك أحثك على التفكير في مدى ضعف أحبائك، وما إذا كان قد حصلوا على لقاح، جرعة واحدة أو جرعتين، وما إذا كان قد مر الوقت ليأخذ اللقاح مفعوله".

وبشكل منفصل، قال كبار المسؤولين الطبيين في البلاد إن مستوى التأهب في جميع أنحاء بريطانيا يجب خفضه من المستوى 4 إلى المستوى 3.

وهذا يعني أنه بينما لا تزال بريطانيا تواجه الوباء، لم يعد انتقال العدوى مرتفعًا.

واعتبارًا من 17 مايو، يمكن أن يلتقي ما يصل إلى ستة أشخاص في إنجلترا في أماكن مغلقة وما يصل إلى 30 شخصًا في الأماكن المفتوحة أو في الهواء الطلق.

بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني التباعد الاجتماعي فيروس كورونا

الخبر التالى:

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر توجيه ضربة جوية كبيرة في غزة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 237410

    عدد المصابين

  • 176763

    عدد المتعافين

  • 13904

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158943985

    عدد المصابين

  • 136434512

    عدد المتعافين

  • 3305950

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر أجواء القمة| مناوشات بسبب مدافع الزمالك .. وصراع الأولاد في ستاد القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا