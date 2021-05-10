البرهان يعود للسودان بعد زيارة ناجحة للإمارات

وكالات:

اختتم رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استغرقت يومين.

وعاد إلى البلاد صباح اليوم وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف الذي كان يرافق الرئيس البرهان خلال الزيارة في تصريح صحفي أن الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وهي دعوة كريمة وجدت الاستجابة من الشعب السوداني.

وأكد يوسف أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة في الجانب الذي يلي العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأبوظبي.

وأضاف أن الجانبين السوداني والإماراتي عقدا جلسة مباحثات مشتركة بقصر الشاطئ بمدينة ابوظبي برئاسة البرهان وسمو الشيخ محمد بن زايد وبحضور وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات منصور بن زايد، مبينا أن الجانبين ناقشا مسألة التحويلات البنكية وتعثرها بين السودان والإمارات.

وأكد يوسف أن الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بالسودان عقب عيد الفطر المبارك للعمل على إزالة العقبات في هذا الجانب.

ولفت الوزير إلي أن الجانبين ناقشا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية، وأنهما توصلا لاتفاقات سيتم تحويلها لوزارة الطاقة بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي.

ونوه إلي أن السودان والإمارات تطرقا للقضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.

وقال الوزير السوداني أن اللقاء تناول قضية سد النهضة وتطورت الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا، مؤكدا أن السودان نقل للإمارات موقفه الواضح في الاتفاق الذي حسم المسألة منذ العام ١٩٧٢.

وقال: “فيما يخص سد النهضة نقلنا موقف السودان الثابت في أن يتم حل الملف بالتفاوض وما يعود بالنفع لمصلحة الدول الثلاث “السودان ومصر وإثيوبيا”، مضيفا أن الجانب السوداني نقل موقفه حول أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يلي ملء وتشغيل سد النهضة.