أوروبا تواصل تخفيف القيود المرتبطة بكورونا وتترك الشكوك تحوم حول لقاح أسترازينيكا

عواصم أوروبية- (أ ف ب):

تواصل دول أوروبا على رأسها إسبانيا، عودتها التدريجية إلى "الحياة الطبيعية" فيما تترك الشكوك تحوم حول استراتيجيتها في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا بعد إعلانها عدم تجديد طلبياتها من لقاح أسترازينيكا.

ولم يجدّد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن عقده للحصول على مزيد من جرعات لقاح أسترازينيكا لفترة ما بعد يونيو، على ما أعلن الأحد المفوض الأوروبي تييري بروتون.

وبهذا التصريح، ترك المسؤول الأوروبي الشكوك تحوم حول ما إذا كان هذا القرار يعني رفضاً نهائياً للقاح أسترازينيكا. وقال "لم ينته الأمر بعد، انتظروا" مضيفاً "لقد بدأنا" تجديد العقود مع فايزر/بايونتيك لكن "سيكون لدينا (عقود) أخرى".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1,8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك. وأضافت أن "عقودا أخرى وتقنيات أخرى ستلي".

وينصّ العقد مع المختبرين الألماني والأمريكي المتحالفين في إنتاج اللقاح، على عمليات تسليم اعتباراً من هذا العام وصولا إلى العام 2023.

وزاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حالة انعدام اليقين عند طرح الصحافة سؤالاً عليه حول مصير العقد الأوروبي مع أسترازينيكا. فقال خلال افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا في ستراسبورغ إن لقاح أسترازينيكا "سيساعدنا في الخروج من الأزمة".

وأضاف "لكن للاستجابة للنسخ المتحوّرة من الفيروس، نرى أن ثمة لقاحات أخرى اليوم أكثر فعالية" مشيراً إلى "البراغماتية" التي لطالما أثبتها الاتحاد الأوروبي في مسألة اللقاحات.

ويتوجه خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية من جهتهم الاثنين إلى روسيا، لتفقّد مصانع لقاح سبوتنيك-في الذي لم يُرخّص له بعد في الاتحاد الأوروبي رغم أن المجر بدأت باستخدامه.

- رياح الحرية -

في وقت تتكثّف حملات التلقيح، بدأت دول أوروبية عدة في نهاية الأسبوع الفائت رفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات.

وهبّت رياح الحرية الأحد مع إنهاء حال الطوارئ الصحية في إسبانيا، حيث بات بإمكان السكان أخيراً الخروج من مناطقهم أو التجمع في الشارع مساءً.

في مدن عدة في البلاد، علت الهتافات والتصفيق والموسيقى عند منتصف ليل السبت الأحد موعد انتهاء القيود المفروضة منذ أكتوبر ورفع حظر التجوّل في معظم المناطق.

وقال أوريول كوربيلا (28 عاماً) الذي خرج إلى شوارع برشلونة (شمال شرق) على غرار مئات الشباب، "يبدو وكأننا في عيد رأس السنة". وأضاف "نستعيد بعضاً من الحياة الطبيعية والحرية، لكن يجب أن نبقي في أذهاننا أن الفيروس لا يزال موجوداً".

في بريطانيا، يُتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، مستنداً إلى تحسن الوضع الصحي، وفق ما أعلن مكتبه الإعلامي الأحد.

في ألمانيا، بات أكثر من سبعة ملايين شخص تلقوا اللقاح، يستفيدون من تخفيف القيود الصحية الصارمة.

وسيسمح لهم هذا الأمر بالتجمع وبالدخول إلى أي متجر كان بدون تقديم فحص سلبي، كما هي الحال في الوقت الراهن لسائر المواطنين، باستثناء المتاجر التي تُعتبر "أساسية" مثل متاجر الأغذية والصيدليات.

- مسرح "لا سكالا" يفتح أمام الجمهور -

في مدن عدة في منطقة بافاريا في جنوب ألمانيا، تفتح الحانات والمطاعم باحاتها الخارجية الاثنين. وكذلك في ميلانو في شمال إيطاليا، يعيد مسرح "لا سكالا" فتح أبوابه أمام الجمهور الاثنين.

وتُعيد جزيرة قبرص المتوسطية فتح حدودها الاثنين أمام السياح الملقّحين الوافدين من 65 بلداً.

في الهند لا يزال الوضع سيئاً. وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء فيها، سجّلت الدولة التي تعدّ 1,3 مليار نسمة، حصيلة يومية قياسية بالفيروس تخطّت أربعة آلاف وفاة بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، لكنّ الخبراء يعتقدون أنّ هذه الأرقام الرسمية هي أقلّ بكثير ممّا هو عليه الوضع على أرض الواقع.

واعتبرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان السبت أنّ النسخة المتحوّرة الهندية من كوفيد-19 هي أحد العوامل التي أدّت إلى تفشّي الفيروس بوتيرة متسارعة للغاية في الهند لأنّها أكثر عدوى وفتكاً كما أنّها أكثر قدرة على مقاومة اللّقاحات بالمقارنة مع النسخة الأصلية للفيروس.

وقالت الطبيبة إنّ مكافحة تفشّي الوباء في الهند مهمّة صعبة للغاية "لأنّ الوباء يتفشّى بين آلاف الأشخاص ويتضاعف بوتيرة تجعل من الصعب للغاية إيقافه"، محذّرة من أنّ التطعيم لوحده لن يكون كافياً لاستعادة السيطرة على الوضع.

وأعطت الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، حتى الآن اللّقاح بجرعتيه لـ2% فقط من سكّانها.

في الولايات المتحدة، اعتبر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد أعلى "بلا شكّ" من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581,751 وفاة منذ بداية العام 2020، ما جعل منها أكثر دولة متضررة جراء الفيروس في العالم.

في تونس، بدأ الأحد إغلاق جديد طوال أسبوع عيد الفطر، في وقت تعاني المستشفيات في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا. وحذّرت السلطات التونسية الجمعة من أن القطاع الصحي مهدد "بالانهيار" بسبب التدفق المتزايد للمرضى إلى المستشفيات.