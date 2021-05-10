إصابة شخصين في إطلاق نار على مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك

12:07 ص الإثنين 10 مايو 2021
إصابة شخصين في إطلاق نار على مرشح للانتخابات البلدية في المكسيك

الشرطة المكسيكية

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قالت النيابة العامة في ولاية ميتشواكان المكسيكية، إنه قبيل انتخابات التجديد النصفي المزمعة بالبلاد، أصيب شخصان في هجوم مسلح على سيارة أحد المرشحين، معلنة فتح تحقيق في الحادث.

وكان في السيارة جويليرمو فالنسيا رييس، المرشح لمنصب عمدة العاصمة الإقليمية موريليا في الانتخابات المقررة مطلع يونيو.

ووفقا لصحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية، أطلقت مجموعة مسلحة من الأفراد النار على السيارة التي كان يستقلها مرشح الحزب الثوري المؤسسي وأعضاء فريق حملته، مساء يوم أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن مرشح الحزب الثوري الدستوري جويليرمو فالنسيا لم يصب بأذى، لكن اثنين من فريقه أصيبا.

وندد الحزب بالهجوم داعيا الحكومة إلى ضمان سلامة المرشحين.

وفي السادس من يونيو، ستجري المكسيك انتخابات لاختيار 500 نائب على المستوى الاتحادي و1063 برلمانيا على مستوى المقاطعات، بالإضافة إلى 15 حاكما و1900 رئيس بلدية.

الشرطة المكسيكية حادث إطلاق نار المكسيك هجوم مسلح

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